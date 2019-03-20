Son Dakika Haberleri: E. Yeni Malatyaspor, Cuma Günü Antalya'da Toplanacak

E. Yeni Malatyaspor, Cuma Günü Antalya'da Toplanacak

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta aradan sonra galip gelerek puanını 37'ye yükselten Evkur Yeni Malatyaspor, gözünü Türkiye Kupası'na dikti.

E. Yeni Malatyaspor, Cuma Günü Antalya'da Toplanacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta aradan sonra galip gelerek puanını 37'ye yükselten Evkur Yeni Malatyaspor, gözünü Türkiye Kupası'na dikti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2 ya da 3 Nisan tarihinde Gaşatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Malatya ekibi, 22 Nisan Cuma günü Antalya Belek'te toplanarak bu maçın hazırlıklarına başlayacak. Verilen milli arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar 8 gün sürecek bir kamp çalışması yapacak. Malatya ekibinde kamp süreci sakat oyuncuların iyileşmesi açısında da bir fırsat olarak görülüyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Kamara, Mina ve Bifouma'nın Antalya kampına katılarak takımla birlikte çalışacağı belirtildi.

30 Mart Cumartesi gününe kadar Antalya'da kamp çalışmalarına devam edecek Malatya ekibi, daha sonra kupa müsabakası için İstanbul'a geçecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:48 Kaynak: İHA

Spor
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