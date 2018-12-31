Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor'da Boutaib Mısır'a, Sadık Fenerbahçe'ye Gidiyor

E.yeni Malatyaspor'da Boutaib Mısır'a, Sadık Fenerbahçe'ye Gidiyor

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor'un Fas'lı forvet oyuncusu Khalid Boutaib'e, Mısır ekibi Zamalek'in talip oldu.

E.yeni Malatyaspor'da Boutaib Mısır'a, Sadık Fenerbahçe'ye Gidiyor, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor'un Fas'lı forvet oyuncusu Khalid Boutaib'e, Mısır ekibi Zamalek'in talip oldu. Sadık Çiftpınar transferinde ise Fenerbahçe ile 1 milyon Euro ve Aatif takası gündemde.

Spor Toto Süper Lig'de devre arasına girilirken transferin hızlı takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, 2 futbolcusuna gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Sadık Çiftpınar'ı istemesinin ardından Mısır ligi takımı Zamalek'in de Khalid Boutaib'e teklifte bulunduğu ve transferin bitmesinin an meselesi olduğu ifade edildi.

Teknik Direktör Erol Bulut'un verdiği rapor doğrultusunda yönetim transfer görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da oyunculara gelen teklifler değerlendirmeye alınıyor. Sadık'tan sonra teklif alan diğer oyuncu Khalid Boutaib'in Mısır Premier League ekini Zamalek'e gitme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Mısır ekibinin, Malatyaspor'a Boutaib'in transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ileri sürüldü.

Sadık için takas artı para formülü masada

Takımın savunmasında görev yapan Sadık Çiftpınar'a Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sunduğu teklifleri değerlendiren Malatya yönetiminin Fenerbahçe ile el sıkışmaya yakın olduğu ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin 1 milyon Euro + takas teklifine evet dediği iddia edilen Malatyaspor'un, Fenerbahçe'den Aatif'ı istediği ifade ediliyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:32 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Mısır, Spor
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