E.yeni Malatyaspor'da, Ç.rizespor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
1 saat önce
Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında deplasmanda Ç. Rizespor
ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor
bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Murat Akça
ve Bifouma katılmadı. Murat Akça'nın cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor
müsabakasında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi. Bir diğer sakat oyuncu Aboubakar Kamara ise takımdan ayrı salonda çalıştı. Golcü futbolcunun Rize kafilesine dahil edileceği ifade edildi.
Antrenman öncesi saha ortasında bir toplantı yapan Erol Bulut, futbolcularını son haftalardaki form düşüklüğünden dolayı uyararak, Rizespor maçında iyi bir oyun beklediğini söyledi. Bulut, konuşmasında ayrıca bazı oyuncuları da yedeğe çekeceğinin mesajını verdi.
Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kale maçla sona erdi. Malatya temsilcisi perşembe gününe kadar Malatya'da çalıştıktan sonra aynı gün aktarmalı olarak Rize'ye gidecek. - MALATYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:44 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Lider Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti
Süper Ligde 22. Hafta Tamamlandı! İşte Güncel Puan Durumu
Antalyasporlu Yekta Kurtuluş, Doukara'nın Pozisyonunda VAR'ın Devreye Girmemesine İsyan Etti