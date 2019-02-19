Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor'da, Ç.rizespor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

E.yeni Malatyaspor'da, Ç.rizespor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

1 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

E.yeni Malatyaspor'da, Ç.rizespor Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında deplasmanda Ç. Rizespor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Murat Akça ve Bifouma katılmadı. Murat Akça'nın cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor müsabakasında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi. Bir diğer sakat oyuncu Aboubakar Kamara ise takımdan ayrı salonda çalıştı. Golcü futbolcunun Rize kafilesine dahil edileceği ifade edildi.

Antrenman öncesi saha ortasında bir toplantı yapan Erol Bulut, futbolcularını son haftalardaki form düşüklüğünden dolayı uyararak, Rizespor maçında iyi bir oyun beklediğini söyledi. Bulut, konuşmasında ayrıca bazı oyuncuları da yedeğe çekeceğinin mesajını verdi.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kale maçla sona erdi. Malatya temsilcisi perşembe gününe kadar Malatya'da çalıştıktan sonra aynı gün aktarmalı olarak Rize'ye gidecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:44 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Rizespor, Spor
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