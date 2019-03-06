Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor'da, D.g. Sivasspor Mesaisi Sürüyor

E.yeni Malatyaspor'da, D.g. Sivasspor Mesaisi Sürüyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile karşılaşacak olan E. Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

E.yeni Malatyaspor'da, D.g. Sivasspor Mesaisi Sürüyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile karşılaşacak olan E. Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in ikinci yarısında 6 haftadır galibiyete hasret kalan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25. haftasında deplasmanda 8 Mart Cuma günü saat 20.30'da Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım dönüm gözüyle baktığı mücadeleyi kazanarak, çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Malatya ekibinde, sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Mina ve Bifouma çalışmalara katılmadı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan forvet oyuncusu Kamara ve ön libero Robin Yalçın, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor.

Düz koşu ve ısınma hareketiyle başlayan antrenman, orta alanda gerçekleştirilen çalışmanın ardından yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

E. Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından kara yoluyla Sivas'a gidecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:36 Kaynak: İHA

Evkur, Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Spor
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