Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor'da Golcü Girişimi

E.yeni Malatyaspor'da Golcü Girişimi

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor, forvet hattını güçlendirmek için aradığı ismi Kongo'da buldu.

E.yeni Malatyaspor'da Golcü Girişimi, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor, forvet hattını güçlendirmek için aradığı ismi Kongo'da buldu. Sarı-kırmızılılar, İsrail'in Bnei Yehuda takımında forma giyen Mavis Tchibota Dufounou ile ilgileniyor.

Süper Lig'in ilk yarısında 29 puan toplayan ve kendine üçüncü sırada yer bulan Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Erol Bulut'un verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, listelerindeki oyuncularla ön görüşme yapıyor. Özellikle birkaç mevki için arayış içerisinde olan sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki Kongolu oyuncu Mavis Tchibota Dufounou'yu gündemine aldığı öğrenildi.

İsrail'in Bnei Yehuda Tel Aviv takımıyla 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.77 boyundaki futbolcu, sol kanadın yanı sıra forvette de görev yapabiliyor. Sol ayağını iyi kullanan Tchibota, ligde görev aldığı 14 karşılaşmada bin 153 dakika sahada kalırken, takımına 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:20 Kaynak: İHA

İsrail, Kongo, Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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