E.yeni Malatyaspor'da Kamp Çalışmaları Çarşamba Günü Başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 29 puanla üçüncü sırada tamamlayan E.Yeni Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıkları için 2 Ocak Çarşamba günü Antalya'da toplanacak.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 29 puanla üçüncü sırada tamamlayan E.Yeni Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıkları için 2 Ocak Çarşamba günü Antalya'da toplanacak.



Ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 29 puan toplayarak, ilk yarıyı averajla üçüncü sırada tamamladı.



İlk yarıda oynadığı 17 müsabakada 26 gol atan ve kalesinde 16 gol gören sarı kırmızılılar, ligde konuk ettiği Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u yenerek dikkatleri üzerine çekti. Malatya temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor.



E. Yeni Malatyaspor, adını son 16 takım içerisine yazdırmayı başardı. Sarı kırmızılılar, son 16 turu kura çekiminde Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile eşleşti. Ligin ilk yarısında hem lig hem de kupada yoluna doludizgin devam eden E.Yeni Malatyaspor'da gözler ikinci yarıya çevrildi. Sarı-kırmızılı takım 2 Ocak'ta Antalya'da toplanarak, ikinci yarı hazırlıklarının startını verecek. Kamp çalışmaları 10 gün sürecek.



Yılbaşı sonrası sarı kırmızılı takımda izinler sona erecek ve takım 2 Ocak'ta Antalya'da toplanacak. 8-12 Ocak tarihleri arasında hazırlık karşılaşmaları oynamayı planlayan sarı kırmızılıların devre arası kamp çalışmaları kapsamında en az 2 hazırlık karşılaşması oynamayı planladığı öğrenildi.



Antalya'daki kamp çalışmaları 13 Ocak'ta tamamlayarak Malatya'ya dönecek olan sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile sahasında karşılaşacak ve ardından Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek. - MALATYA

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