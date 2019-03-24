E. Yeni Malatyaspor'da Kamp Çalışmaları Sürüyor
34 dakika önce
Ligde 37 puanla 5. sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'da Antalya kampı sürüyor.
Ligde 37 puanla 5. sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor
'da Antalya
kampı sürüyor.
Ligde son oynadığı Ankaragücü
maçını kazanarak Küme düşme korkusunu atan sarı-kırmızılılar, milli arayı kamp yaparak değerlendiriyor. Erol Bulut yönetiminde Antalya Belek
'te toplanan Malatya temsilcisinde Kamara dışında eksik bulunmadığı belirtilirken, golcü futbolcunun bugün itibariyle çalışmalara dahil olacağı bildirildi.
Günü sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla geçiren sarı-kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu ifade edildi.
E.Yeni Malatyaspor, Antalya Belek kampında Türkiye
dışından bir takımla hazırlık müsabakası oynayacak. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:05 Kaynak: İHA
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