Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

E.yeni Malatyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

50 dakika önce

E.Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı İ. Mobilya Kayserispor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

E.yeni Malatyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
E. Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı İ. Mobilya Kayserispor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılılarda sakat oyuncuların iyileştiği belirtilirken, görev verilmesi halinde Murat Akça ve Rahman Buğra Çağıran'ın da Kayserispor maçında forma giyebileceği ifade edildi. Malatya ekibinde geçen hafta Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart görerek toplamda 4 sarı kartla cezalı duruma düşen Adem Büyük, Cumartesi günü oynanacak maçta görev yapamayacak. Transferi büyük ses getiren Aboubakar Kamara'nın İstanbul'da sağlık kontrolüne girmesi nedeniyle katılmadığı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenman öncesi kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, bazı futbolcularını Fenerbahçe maçındaki kötü performansından dolayı uyardığı görüldü. Bu arada Bulut'un Kayserispor maçında kadroda değişikliğe gideceği ve savunma hattında Mustafa Akbaş ile Bülent Cevahir'e şans tanıyacağı öğrenildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Spor
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