Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor'da Kupa Mesaisi Başladı

E.yeni Malatyaspor'da Kupa Mesaisi Başladı

1 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasını İstikbal Mobilya Kayserispor beraberliğiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor'da gözler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına çevrildi.

E.yeni Malatyaspor'da Kupa Mesaisi Başladı, System.String[]
Süper Lig'in 20. haftasını İstikbal Mobilya Kayserispor beraberliğiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor'da gözler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına çevrildi. Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Göztepe ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, çarşamba günü saat 18.30'da sahasında oynayacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana hafif sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu katılmadı. Çalışmanın başında oyuncularıyla toplantı yapan Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda yakaladıkları başarıyı sürdürüp, hedeflerine emin adımlarla ilerlemeleri gerektiğini söyledi.

Lig ve kupada zorlu bir maratonun kendilerini beklediğini ifade eden Bulut, her futbolcunun her an oynayacakmış gibi kendisini kafa olarak hazır tutması uyarısında bulundu. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman istasyon çalışmasıyla son buldu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:33 Kaynak: İHA

Evkur, Türkiye Kupası, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor
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