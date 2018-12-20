Son Dakika Haberleri: E. Yeni Malatyaspor'da Moraller Yerinde

E. Yeni Malatyaspor'da Moraller Yerinde

2 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade ederek, ilk yarının son maçında deplasmanda Bursaspor'u yenip, devreyi galibiyetle noktalamak istediklerini söyledi.

E. Yeni Malatyaspor'da Moraller Yerinde, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade ederek, ilk yarının son maçında deplasmanda Bursaspor'u yenip, devreyi galibiyetle noktalamak istediklerini söyledi. Ravcı, ligin 16. haftasında iç sahada karşılaştıkları Antalyaspor maçından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Antalyaspor karşısında iyi bir mücadeleyle 3 puanı aldıklarını dile getiren Ravcı, "Antalyaspor maçı inanmış yüreklerin sahaya yansımasıydı. Başından sonuna bizim üstünlüğümüzle geçen bir karşılaşmaydı. Sahamızdaki ilk yarının son maçını taraftarımızın da desteğiyle üç puanla kapattık. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Cesurca, coşkuyla mücadele edip sonuç alıyoruz. Çok karakterli bir oyuncu grubumuz var ve onların hepsiyle gurur duyuyorum" dedi.

"İYİ BİR GİDİŞAT YAKALADIK" Ravcı, Bursaspor ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "Zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Amacımız Bursaspor deplasmanından da en iyi sonuçla ayrılmak. İyi bir gidişat yakaladık ve Bursaspor maçında da istediğimiz sonucu alarak, ilk yarıyı güzel bir şekilde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

(Mehmet Türel/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:16 Kaynak: İHA

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