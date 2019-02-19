E.yeni Malatyaspor'da Ömer Şişmanoğlu Şoku
1 saat önce
Son haftalarda yaşanan sakatlıklardan dolayı kadro oluşturmakta dahi sıkıntı yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor'da bu kez de forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu sakatlandı.
Son haftalarda yaşanan sakatlıklardan dolayı kadro oluşturmakta dahi sıkıntı yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor'da bu kez de forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu sakatlandı.
Sakatlıklarla başı dertten bir türlü kurtulmayan Yeni Malatyaspor, Bifouma, Kamara, Rahman Buğra, Murat Akça ve Guilherme'den sonra bu kez de Ömer Şişmanoğlu'nun sakatlığıyla sarsıldı. Tecrübeli golcü antrenmanda yapılan taktik çift kale esnasında arka adalesinden sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı.
İlk yapılan kontroller sonrası sakatlığının ciddi olduğu tespit edilen Ömer'in Çaykur Rizespor maçında oynamayacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı iyileşme evresine giren Kamara salonda çalışmalarına devam ederken, Murat Akça ise günü takımdan ayrı düz koşuyla tamamladı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:59 Kaynak: İHA
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