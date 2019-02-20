Son Dakika Haberleri: E. Yeni Malatyaspor'dan Milli Takım Seçmeleri İçin 5 Oyuncu

E. Yeni Malatyaspor'dan Milli Takım Seçmeleri İçin 5 Oyuncu

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu 14 Yaş Altı Milli takımlar havuzu için İstanbul Riva'da genç oyuncu seçmeleri düzenliyor.

E. Yeni Malatyaspor'dan Milli Takım Seçmeleri İçin 5 Oyuncu, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu 14 Yaş Altı Milli takımlar havuzu için İstanbul Riva'da genç oyuncu seçmeleri düzenliyor. Seçmelerde Yeni Malatyaspor alt yapısından 5 oyuncu bulunuyor.

Genç Milli Takımlar tarafından yapılan ve 2005 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin ikinci etabı İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor. Karşılaşmaları TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da izledi. Adana, Ankara (2), Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (4), İzmir (2), Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Trakya, Van bölgelerinden gelen 20 takımda toplam 360 sporcunun yer aldığı organizasyon yarın oynanacak maçlarla son bulacak. Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak.

Seçmelere Yeni Malatyaspor'dan Cemil Semih Uğur, Muhammed Adem Çiftçi, Talha Buluş, Ömer Topal, Yunus Emre Topal bulunuyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye Futbol Federasyonu, Genç, Spor
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