E.yeni Malatyaspor'dan Taraftarına Çağrı

E.Yeni Malatyaspor Kulübü, ikinci yarının ilk maçı olan Göztepe mücadelesi için taraftarlarına çağrıda bulundu.

E.Yeni Malatyaspor Kulübü, ikinci yarının ilk maçı olan Göztepe mücadelesi için taraftarlarına çağrıda bulundu. Basın Sözcüsü Erdal Gündüz "Taraftarımız bizi ikinci yarının ilk maçında yalnız bırakmasın" dedi.



Spor Toto Süper Ligin ikinci yarısı start alırken Evkur Yeni Malatyaspor'dan taraftarlarına Göztepe maçı için çağrı geldi. Süper Lig'de ilk yarıda 29 puan toplayan ve averajla üçüncü sırada yer alan E.Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısına sahasında merhaba diyecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak Cumartesi günü 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.



Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları, batı alt tribün 60 TL, batı üst tribün 40 TL, doğu alt tribün 25 TL, doğu üst tribün 20 TL. Misafir tribün ise 13 TL olarak belirlendi.



Gündüz'den Göztepe maçına çağrı



E.Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, sarı-kırmızılı taraftarları ikinci yarının ilk maçı olan Göztepe karşılaşmasına davet ederek, "Taraftarımız bizi ikinci yarının ilk maçında yalnız bırakmasın" dedi.



Ligin ilk yarısındaki sergiledikleri performansı ikinci yarıda da sürdürmek istediklerini kaydeden Gündüz, "İkinci yarının ilk maçında sahamızda Göztepe ile karşı karşıya geleceğiz. İlk maçlar her zaman zor ve önemlidir. Bu anlamda taraftarımıza da büyük görev düşüyor. Bizi her zaman destekleyen ve yalnız bırakmayan taraftarımızı Göztepe maçında da yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

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