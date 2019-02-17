Son Dakika Haberleri: E. Yeni Malatyaspor'dan Var Açıklaması

E. Yeni Malatyaspor'dan Var Açıklaması

55 dakika önce

E. Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligde tartışılan VAR kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "VAR sisteminin adil olduğunu düşünüyoruz.

E. Yeni Malatyaspor'dan Var Açıklaması, System.String[]
E. Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligde tartışılan VAR kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "VAR sisteminin adil olduğunu düşünüyoruz. Ancak bazı maçlarda izlenmesine ya da görülmesine rağmen hakemler aleyhimize kararlar verdi. Beşiktaş maçında Adem'in faulü şiddet olarak kırmızı kart değildi" dedi.

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Beşiktaş maçıyla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu. Beşiktaş karşısında 11 kişi oynamaları durumunda maçın farklı olabileceğin belirten Ravcı, "Beşiktaş karşısında iyi başlamamamıza rağmen tam toparladık derken kırmızı kart geldi. O pozisyonu defalarca izledik. Adem Lens'e baskı yaparken istemsiz bir şekilde ayağı tehlikeli noktaya gidiyor. Evet TFF tarafından hakemlere genellikle bu bölgelere yapılan faullerde kırmızı kart vermeleri söylenir. Ancak Adem pozisyonunda tekmenin şiddeti çok düşük ve futbolcumuz ayağını hemen çekiyor. Zaten Cüneyt Çakır da tam pozisyonun yanındaydı, o da ilk anda sarı kart verdi. Biz bu kararlara takılmıyoruz ve rakibimiz kazandığı için kutluyoruz. Her şeye rağmen VAR sisteminin adil olduğunu düşünüyoruz. Ancak bazı maçlarda izlenmesine rağmen, ya da görülmesine rağmen hakemler aleyhimize kararlar verdi" dedi.

"En kestirmesi Türkiye Kupası"

Ravcı, ligde ilk 5 mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydederek, "Bu sezon hedefimiz Avrupa Ligi ve bunun iki yöntemi var. En kestirmesi Türkiye Kupası, diğer yolu ise ilk 5. Biz bu hedefimize ulaşmak için ligde yarıştan kopmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu hafta deplasmanda zor bir rakip bizleri bekliyor, ancak bizde güçlü bir takımız. Oradan 3 puan alarak, yarışı sürmek istiyoruz. Bu güce sahibiz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:43 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Spor
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