Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

E.yeni Malatyaspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

1 saat önce

Süper Ligin 19. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan E.Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını İstanbul Başakşehir Fatih Terim Tesisleri'nde sürdürüyor.

E.yeni Malatyaspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor, System.String[]
Süper Ligin 19. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan E. Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını İstanbul Başakşehir Fatih Terim Tesisleri'nde sürdürüyor.

Süper Lig'de ilk yarıda yakaladığı çıkışı ikinci yarıda da sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, 18. haftada sahasında Göztepe karşısında aldığı önemli galibiyeti Fenerbahçe zaferiyle taçlandırmak istiyor. Malatya ekibi, ligde zorlu günler geçiren rakibi karşısında deplasmandan galibiyetle dönerek, hem çıkışını devam ettirmek hem de İstanbul'daki galip gelememe şansızlığını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur'u rövanş maçında deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden ve adını çeyrek finale yazdıran Malatyaspor, bu maç sonrası İstanbul'a geçerek, yarın deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Sakatlardan iyi haber

Takımda sakatlıkları bulunan Adem Büyük, Mustafa Akbaş ve Guilherme ile burnundan bir operasyon geçiren Aleksic takımla birlikte çalıştı. Bu oyuncuların Fenerbahçe karşılaşmasında kadroda yer alabilecekleri bildirildi. Öte yandan Göztepe maçında sakatlanan defans oyuncusu Murat Akça ile bir süredir sakatlığı bulunan sol bek Rahman Buğra Çağıran'ın ise tedavilerinin sürdüğü ve büyük oranda Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosunda yer alamayacakları öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Bifouma'nın da Fenerbahçe maçının hazırlıklarına katıldığı belirtildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:46 Kaynak: İHA

İstanbul, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor
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