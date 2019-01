E.yeni Malatyaspor-Göztepe Maçının Ardından

MALATYA - Süper Toto Süper Lig'de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşması sonrası her iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

MALATYA - Süper Toto Süper Lig'de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşması sonrası her iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, basit hatalardan dolayı goller yediklerini dile getirerek 3-2 galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Zor bir maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Bulut, "Zor bir maçtan galip geldiğimizden dolayı mutluyuz. İyi bir ekip, bireysel yetenekleri üst seviyede olan bir ekibe karşı oynadık. Fazla eksiğimiz vardı ama bugün sahaya çıkan oyuncularımız, sonuna kadar mücadele etti. Sonradan oyuna girenler isimler de iyi katkı sağladı. Üzüldüğüm tek nokta, basit hatalardan gol yememizdi. Ama sonunda 3 gol atıp 3-2 kazandık. Yolumuza galibiyetle başlamak iyi oldu. İnşallah bu galibiyet serisini sürdürürüz" dedi.

Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan defans oyuncusu Murat Akça'nın son durumuyla ilgili bilgi de veren Bulut, "İnşallah ciddi bir sakatlığı yoktur" şeklinde konuştu. Bir gazetecinin, 'Transferde kaç oyuncuya ihtiyacınız var?' sorusuna da cevap veren Bulut, "Şu an sakatlanan stoperimizle birlikte 4 oyuncu lazım" dedi.

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise Evkur Yeni Malatyaspor'u eksik kadroyla mücadele etmesine rağmen kazandığı için tebrik etti. Maçın başında 1-0 geri düştüklerini ancak daha sonra toparlayıp, iyi oynadıklarını söyleyen Özdeş, "Rakibimizi öncelikle kutluyorum. Eksik bir kadroyla mücadele etmesine rağmen bugün kazandılar. Maça 1-0 yenik başlamak gibi bir şey oldu bizim adımıza. Maç başlar başlamak bir golle geriye düştük. Ancak sonra oyun ve etkinlik olarak toparladık daha doğru oynamaya başladık ve beraberliği bulduk. Sonra savunmada güvenlikli oynayacağımız bir alanda çıkma çabası bir gol daha yedirdi bize. Yine aynı doğru oyunu oynamaya devam ettik ve tekrar beraberliği yakaladık. Devre arasında oyunu doğru oynamanın, topa geniş sahip olmanın bize bu maçı kazandıracağını paylaştım ancak bu kez 54. dakikada bir penaltıyla geri düştük. O dakikadan sonra oyun ilk yarıdaki gibi olmadı. Rakibimizin direnci arttı ve savunmada kaldılar. Bizim her oyuncu değişikliğimizde üretkenliğimiz azaldı. Rakip yarı alanda olsak da üretken olmakta zorlandık. Rakibimiz bu anlamda çok ciddi bir mücadele verdi" diye konuştu.

"Kötü bir başlangıç yaptık"

Karşılaşmanın ilk ve ikinci yarısında yaşanan penaltı pozisyonlarını da değerlendiren Özdeş, "İkinci yarıdaki penaltı pozisyonu var. Hakem ikinci yarıda penaltı kararı verdiği pozisyonda kenara geldiğinde, ona 'İlk yarı daha fazla süre kulaklığı dinlemene rağmen gidip bakmadın' dedim. Daha sonra baktı ama öyle bir açı var ki o itişmenin, karmaşanın içerisinde Murat da Alpaslan da birbirlerini tutuyorlar, son anda kendini bırakan kazanıyor. Tam orta çizgide yürürken, taç göstereceğini sanırken birden penaltı gösterdi. Tabii bunu anlamak güç. Bunu ekrandan da çözemiyorsak problem. Futbol böyle bir oyun değil, futbol itmenin, kalkmanın olduğu bir oyun ve flu pozisyonlarda da 18.haftada hiç penaltısı olmayan bir Göztepe var. Böyle de garip bir penaltı verilen maç var. İsterdim ki bu maç daha kaliteli, sistemli oynamaya çalışan iki takımın mücadelesi olsun. Bu bizim için sonuç olarak kötü bir başlangıç oldu. Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var. O maçı kazanarak buradaki kaybı telafi etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

