E. Yeni Malatyaspor Hazırlık Maçını 1-0 Kazandı

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor
, Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor
ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 1-0 kazandı.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek
'te sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, kamp çalışmaları kapsamında Spor Toto 1.Lig ekibi Denizlispor ile bir hazırlık karşılaşması oynadı.
Hazırlık karşılaşmasına Evkur Yeni Malatyaspor; Fabien Farnolle, Murat Akça
, Gökhan Akkan, Erkan Kaş
, İssam Chebake, Murat Yıldırım
, Mitchell Donald, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük
, Eren Tozlu
, Danijel Aleksic on biriyle çıktı.
Sarı-kırmızılı takımda Ertaç Özbir
, Abdulsamed Damlu, Ahmed Ildız, Ömer Hasan Şişmanoğlu
, Muenfeh Sincere Seth, Micheal Pereira, Hüseyin Ekici
, Dersim
Şahan Kaynak, Rahman Buğra Çağıran, Barış Alıcı, Berkan Durdu ve Robin Yalçın ise hazırlık karşılaşmasına yedek başladı.
Denizlispor ise hazırlık karşılaşmasına Adam Mieczyslaw Stackhowiak, Furkan Şeker
, Oğuz Yılmaz
, Abdulkerim Bardakçı
, Kerem Can
Akyüz, Deniz Vural
, Ismail Aissati, Recep Niyaz
, Ziya Alkurt, Mehmet Akyüz
ve Burak Çalık
on biriyle çıktı.
Yeşil-siyahlılarda ise Asil Kaan
Güler, Burak Altıparmak
, Tonia D. Tisdell, Cihan Özkaymak, Gökhan Süzen
, Seddar Karaman
, Lanre Kehinde, Marc Kibong Mbamba
yedek olarak hazırlık karşılaşmasına başladı.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takımda pozisyonlara girdi. Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlık karşılaşmasını yeni transferi Robin Yalçın'ın 83. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. - MALATYA