Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor İkinci Yarı Hazırlıklarını Antalya Belek'te Sürdürüyor

E.yeni Malatyaspor İkinci Yarı Hazırlıklarını Antalya Belek'te Sürdürüyor

1 saat önce

Ligin ilk yarısında 29 puan toplayan ve averajla üçüncü sırada yer alan E.Yeni Malatyaspor ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor.

E.yeni Malatyaspor İkinci Yarı Hazırlıklarını Antalya Belek'te Sürdürüyor, System.String[]
Ligin ilk yarısında 29 puan toplayan ve averajla üçüncü sırada yer alan E. Yeni Malatyaspor ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor. Sarı kırmızılılar, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında akşam bir çalışma gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular güç, kuvvet ve pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı. Antrenmana izinli olan Guilherme ve Mina katılmazken, iki oyuncunun bugün Antalya'da olmalarının beklendiği ifade edildi.

12 Ocak'a kadar kamp çalışmalarına devam edecek olan sarı kırmızılılar 13 Ocak'ta Malatya'da Bodrumspor ile kupada oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

Belek, Yeni Malatyaspor, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı Beşiktaş'ın Anlaştığı Burak Yılmaz, Antalya'ya Geldi

Anderlecht Sportif Direktörü: Phillip Cocu ile Anlaşmadık Beşiktaş'ın Yeni Transferi Burak Yılmaz, İlk Antrenmana Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:48:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor İkinci Yarı Hazırlıklarını Antalya Belek'te Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]