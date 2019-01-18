Son Dakika Haberleri: E. Yeni Malatyaspor İkinci Yarıya Göztepe Maçıyla Başlayacak

E. Yeni Malatyaspor İkinci Yarıya Göztepe Maçıyla Başlayacak

17 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısını sahasında oynayacağı Göztepe karşılaşmasıyla açacak.

E. Yeni Malatyaspor İkinci Yarıya Göztepe Maçıyla Başlayacak, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısını sahasında oynayacağı Göztepe karşılaşmasıyla açacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Yeni Malatyaspor ikinci yarıya Göztepe maçıyla start verecek. Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Malatya ekibi, ligin ilk yarısını 29 puanla averajla 3. sırada tamamladı. Erol Bulut'un talebeleri hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında oynadığı Bodrum Belediyespor müsabakasını 2-0 geriden gelip 3-2 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılarda maç öncesinde Adem Büyük, Rahman Buğra Çağıran, Guilherme Marguez, Mustafa Akbaş ve Eren Tozlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Bu oyunculardan Eren ve Guilherme'nin antrenman eksiği bulunmasına rağmen Göztepe maçı kadrosuna dahil edilecekleri belirtildi.

Karşılaşma için son antrenmanını yapan Yeni Malatyaspor'da, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında 11 oynayan bazı isimlerin değişeceği, kaleci Farnolle, Murat Akça ve Donald'ın 11'de göreve alacağı öğrenildi.

Malatya temsilcisi devre arasında Sadık Çiftpınar ve Khalid Boutaib gibi iki önemli futbolcusunu satarken, Fenerbahçe'den Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli, Trabzonspor'dan Mustafa Akbaş ile Çaykur Rizespor'dan Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Evkur, Malatya, Yeni Malatyaspor, Spor
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