Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor İstanbul Fobisini Yenmek İstiyor

E.yeni Malatyaspor İstanbul Fobisini Yenmek İstiyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden E.Yeni Malatyaspor, İstanbul'da galip gelememe şansızlığını Fenerbahçe karşısında alacağı galibiyetle sonlandırmak istiyor.

E.yeni Malatyaspor İstanbul Fobisini Yenmek İstiyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden E. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da galip gelememe şansızlığını Fenerbahçe karşısında alacağı galibiyetle sonlandırmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan ve 18 haftalık süreçte 32 puan toplayan E.Yeni Malatyaspor, ligin 19. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı- kırmızılılar, ligde zor günler geçiren rakibi karşısında 3 puan alarak hem ligdeki çıkışını sürdürmek hem de İstanbul'daki galip gelememe şansızlığını ortadan kaldırmak istiyor.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren E.Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezondan bu yana deplasmanda İstanbul ekiplerine karşı galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonunda deplasmanda İstanbul ekiplerine karşı oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetti. Malatyaspor bu maçlarda Kasımpaşa'ya 3-2, Fenerbahçe'ye 3-1, Medipol Başakşehir'e 1-0, Beşiktaş'a 3-1, Galatasaray'a ise 2-0 yenildi.

E.Yeni Malatyaspor bu sezon ise İstanbul deplasmanında şu ana kadar 2 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligin beşinci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, ligin yedinci haftasında ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:23 Kaynak: İHA

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