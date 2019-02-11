Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor Kaçan Galibiyete Üzülüyor

E.yeni Malatyaspor Kaçan Galibiyete Üzülüyor

2 gün önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör Ali Ravcı, "Maçın özellikle ikinci yarısında iyi oynadık.

E.yeni Malatyaspor Kaçan Galibiyete Üzülüyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör Ali Ravcı, "Maçın özellikle ikinci yarısında iyi oynadık. 2 puanı kaçıran taraf olduk" dedi.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları müsabakayı İHA'ya değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Zor bir deplasmandan 1 puan aldığımız için elbette ki mutluyuz, ancak özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzla galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Tabii son dakikalara baktığımızda kaybettiğimiz 2 puan var, 3 puanı alabilirdik. Futbolda böyle durumlar olabiliyor, güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Bizim istediğimiz doğrultuda maç seyretti. Burada aldığımız 1 puan da çok kıymetli. Teknik heyetimizi ve futbolcularımız kutluyorum. İkinci yarı iyi çıkışlarla kaçırdığımız goller vardı. İşin üzücü tarafı son dakikada iki puan kaybetmemiz. Hakemle ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Verdiği oldu, vermediği oldu. Keşke ikinci penaltıda da pozisyonu izleseydi. Sonuçta izleyerek karar veriyorlar" dedi.

"Beşiktaş maçında da kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Ravcı, ligde kaybettikleri bir şeyin olmadığını ve Beşiktaş maçına da en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirterek, "Evet, Konya'yı yenseydik biraz avantajlı olacaktık. Ama olmadı, kısmet değilmiş. Tabii kaybettiğimiz bir şey yok. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Sahamızda ne kadar etkili bir takım olduğumuz zaten ortada. Beşiktaş maçında da kazanmak için elimizden geleni yapacağız "diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:54 Kaynak: İHA

Evkur, Atiker Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Spor Toto Süper Ligde 22. Hafta Hakemleri Belli Oldu Fenerbahçeli Tolgay Arslan'ın Kasığında Kısmi Yırtık Tespit Edildi

Fenerbahçe, Konyaspor Mesaisine Başladı Beşiktaş, Sağanak Yağmur Altında Çalıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.2.2019 23:11:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor Kaçan Galibiyete Üzülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]