Son Dakika Haberleri: E. Yeni Malatyaspor kaleci Farnolle ile yeniden anlaştı
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E. Yeni Malatyaspor kaleci Farnolle ile yeniden anlaştı

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor'da iç transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ile yeniden anlaşılmasının ardından kaleci Fabıan Farnolle de yenide anlaştı.

E. Yeni Malatyaspor kaleci Farnolle ile yeniden anlaştı, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor'da iç transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ile yeniden anlaşılmasının ardından kaleci Fabıan Farnolle de yenide anlaştı. Yeni Malatyaspor, dış transfer çalışmaları sürerken, bir taraftan da iç transferde sözleşmesi biten oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Yeni Malatya yönetimi, Murat Yıldırım'ın ardından sözleşmesi biten Beninli kalecisi Fabian Farnolle ile de anlaşma masasına oturdu ve ilk görüşmeden sonra başarılı kaleciyle 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı. İki yıldır sarı-kırmızılı kulübün kadrosunda bulunan Farnolle özellikle geçen sezon gösterdiği performansla camianın beğenisi kazanmıştı. 34 yaşındaki tecrübeli eldiven geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla ligde ve kupada toplam 23 karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda kalesinde 34 gol gördü. Farnolle'nin takımın 25 Haziran'da Bolu'da başlayacak yeni sezon hazırlık kadrosuna da dahil edildiği öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:00 Kaynak: İHA
Malatya, Evkur, Murat Yıldırım, Yeni Malatyaspor, Güncel
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