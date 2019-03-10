Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor Kötü Gidişin Nedeni Arıyor

E.yeni Malatyaspor Kötü Gidişin Nedeni Arıyor

59 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Bu durumdan en kısa zamanda çıkacağız. Kimsenin tedirgin olmasına ya da farklı düşünce içerisine girmesine gerek yok" dedi.

E.yeni Malatyaspor Kötü Gidişin Nedeni Arıyor, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Bu durumdan en kısa zamanda çıkacağız. Kimsenin tedirgin olmasına ya da farklı düşünce içerisine girmesine gerek yok" dedi.

E.Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 25. haftasında D.G. Sivasspor karşısında alınan 2-0'lık yenilgiyi hak ettiklerini belirten Ravcı, "Neticede deplasmanda kaybettiğimiz bir 3 puan var. Takım olarak bu yenilgiyi hak ettik mi, bence sonuna kadar hak ettik. İyi bir performans ortaya koyamadık. Ama bu takım yine toparlanacaktır" açıklamasında bulundu.

"Bunu düzeltecek futbolcuların kendisi"

Her takımda kötü süreçlerin yaşanabileceğini belirten Ravcı, şunları söyledi:

"Kimsenin tedirgin olmasına ya da farklı düşünce içerisine girmesine gerek yok. Biz herkesten daha fazla o maçı kazanmayı istedik ama bazen böyle durumlar, kötü haftalar yaşanabiliyor. Bunu düzeltecek olan futbolcularımızın kendileri. Bizler her ne kadar dışarıdan onlara inandığımızı, güvendiğimizi ya da motivasyon açısından her zaman yaptığımızı yapsak da yine bu durumu futbolcularımız düzeltecek. Bizlerin onlara inandığını zaten biliyorlar. Önemli olan onların kendilerine inanmaları."

"Üstesinden geleceğiz"

Yaşadıkları kötü durumun üstesinden geleceklerine inandığını kaydeden Ali Ravcı, "Bu durumdan en kısa zamanda çıkacağız. Bu da Ankaragücü maçı. Taraftarlarımızın desteğiyle, oyuncularımızın da geçen hafta kötü oynayıp kaybetmeleriyle en azından bu kötü gidişe dur diyeceklerini biliyorum. Çünkü daha önceki haftalarda da evvelki senelerde de bir takım sıkıntılı haftalar yaşamıştık. Bazen 3-4 ya da 5 hafta kazanamadığımız haftalar oluyordu ama bunu da düzelteceğiz. Bunun da üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:54 Kaynak: İHA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankaragücü, Bursasapor ile 0-0 Berabere Kaldı Galatasaray ile Antalyaspor 46. Randevuda

Oyundan Çıkan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Islıklanınca Şaşırdı Fenerbahçe, Kopenhaglı Skov'un Menajerini Çağırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 13:53:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor Kötü Gidişin Nedeni Arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]