Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor Kulübü'nden Fenerbahçe Maçındaki Olaya İlişkin Açıklama

E.yeni Malatyaspor Kulübü'nden Fenerbahçe Maçındaki Olaya İlişkin Açıklama

1 saat önce

E.Yeni Malatyaspor Kulübü ligin 19. haftasında oynadığı Fenerbahçe müsabakasının devre arasında teknik ekip, destek ekip ve sağlık ekiplerine stat tribününde yer verilmemesiyle ilgili bir açıklama yaparak, sarı-lacivertli kulübün yaşananlardan sorumlu olmadığını paylaştı.

E.yeni Malatyaspor Kulübü'nden Fenerbahçe Maçındaki Olaya İlişkin Açıklama, System.String[]
E. Yeni Malatyaspor Kulübü ligin 19. haftasında oynadığı Fenerbahçe müsabakasının devre arasında teknik ekip, destek ekip ve sağlık ekiplerine stat tribününde yer verilmemesiyle ilgili bir açıklama yaparak, sarı-lacivertli kulübün yaşananlardan sorumlu olmadığını paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"28.01.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması esnasında yaşanan teknik ekip, destek ekip ve sağlık ekibinin devre arasında, kendilerine ayrılmış olan bölümden çıkartılarak soyunma odasına gönderilmesini, güvenliğini sağlamayla mükellef olan emniyetin iş güzarlığı neticesinde, ekibimiz soyunma odasında maçı izlemek zorunda bırakılmıştır.

Fenerbahçe Kulübü ve Yönetiminin, Evkur Yeni Malatyaspor yönetimini ve misafirlerini en güzel şekilde ağırlamış olup, Yönetimimize ve misafirlerimize ayrılan yerin dışında ekstra misafirlerimizi dahi stada aldırıp yer temin etmiştir. Sayın Başkan Ali Koç'un bu yaşanan tatsız olaylardan haberi olmadığı gibi, olaydan sonra Sayın Ali Koç, Başkanımız Adil Gevrek'i arayarak üzüntülerini dile getirmiştir.

Müsabakaların güvenli bir şekilde oynanmasından ve misafir kulüp destek ekibinin güvenli şekilde maçı izlemesinden sorumlu olan müsabaka güvenlik amiri konumundaki Emniyet Müdür Yardımcısıdır. Malatya'mızda da misafirlerimiz için güvenli steril alan her maçta oluşturulup bugüne kadar herhangi bir problem yaşanmamıştır. Söz konusu durumun Fenerbahçe Kulübüyle alakası ilgisi bulunmamaktadır. Tekrardan Fenerbahçe'nin değerli başkanı ve yönetimine, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek önümüzdeki maçlarda başarılar dileriz." - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:38 Kaynak: İHA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor
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