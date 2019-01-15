E. Yeni Malatyaspor Kupa Maçına Hazır
49 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur'u ilk maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile yarın 16.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor
, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Tur'u ilk maçında Bodrum
Belediyesi Bodrumspor ile yarın 16.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Orduzu
Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Guilherme, Adem Büyük
ve Mustafa Akbaş
katılmadı. Devre arası kamp çalışmalarında sakatlanan Eren Tozlu
ile hafif sakatlıkları bulunan Sincere Seth ve Rahman Buğra Çağıran ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, futbolcular daha sonra taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirerek, hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.
(Mehmet Türel/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:31 Kaynak: İHA
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