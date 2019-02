E.yeni Malatyaspor Kupada İddialı

E. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek, inşallah bu final olur. Göztepe maçında sahaya süreceğimiz ilk 11, maçı kazanabilecek, götürebilecek bir ilk 11. O yüzden o konuda bir sıkıntımız yok" dedi.Teknik Direktör Erol Bulut, Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına kupa ve ligde oynayacakları maçları değerlendirdi.Bulut, İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmaya ilişkin, "Kayserispor maçında 90 dakikaya baktığımızda 15 dakikalık bir süreçte istediğimiz tam ortaya çıkmadı. Yediğimiz basit bir gol var. Basın toplantısında da söylediğim gibi bu takım geçen senenin takımı değil, oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Geliştirince de zaman zaman ufak tefek hatalar oluyor. Nasıl ki Kayserispor maçında olduğu gibi kenardan gelen bir ortada yediğimiz bir gol oldu. Genelde biz öyle goller bugüne kadar yemedik. İlk yarıda 1-1'i yakaladık. 2-1'i de yakalama şansımız vardı. İkinci yarıda çok üstün bir performans gösterdik. Yeterince gol pozisyonlarına girdik, sadece değerlendiremedik. Değerlendirmiş olsaydık, 3 puanı almış olacaktık. İkinci yarıda bu tür maçlar olacak. Böyle çok maç oynayacağız çünkü ikinci yarı daha zor, çetin geçecek. O yüzden hepimizin ona hazırlıklı olması lazım" değerlendirmesinde bulundu."Oyunumuzu değiştirdiğimiz için gol yiyoruz"Takımın sistemiyle ilgili Bulut, şunları söyledi:"Arayış içerisinde değilim. Oyunumuzu geliştirdiğimiz, hücum anlamında daha etkili olduğumuz zaman arkada zaman zaman sıkıntıları, açıkları verebiliyorsunuz. Bu her takımda olduğu gibi bizde de olabiliyor. Önemli olan o yakaladığınız pozisyonları iyi değerlendirmek, arkada vereceğiniz bir, iki, üç pozisyonda rakip kendi hücumlarını iyi değerlendirdiğinde gol atma şansı buluyor. Attığında da siz iki tane atacaksınız.""Kullanabileceğimiz iyi futbolcular var"Bulut, kadro derinliğiyle ilgili ise, "Benim öz güvenim her zaman vardı. Buraya geldiğimden beri öz güvenim üst düzeydeydi. Tabii şu an kadromuzda 22 futbolcumuz, 3 kalecimiz var. Hemen hemen her pozisyonda iki, bazı pozisyonlarda üç futbolcumuz var. Sakatlık, kart cezalısı olduğunda kullanabileceğimiz iyi futbolcularımız, alternatiflerimiz var. Onları da en iyi şekilde değerlendirmek isteyeceğiz. Göztepe maçı da öyle bir maç, bir kaç pozisyonda bazı arkadaşlarımızı oynatacağız. Yükün hep aynı futbolcuların üzerine binmemesi gerekiyor çünkü Antalya kampından döndüğümüzden beri üç günde bir maç oynuyoruz. Bazı futbolcularımıza fazla yük bindi. Bazı futbolcularımızı dinlendirip, onların yerine diğer arkadaşlarımızı oynatacağız" açıklamasında bulundu."Kazanacak on bir"Bulut, bir gazetecinin 'Göztepe maçında sahaya hedefe uygun bir kadro mu çıkacak?' sorusuna, "Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek, inşallah bu final olur. Göztepe maçında sahaya süreceğimiz ilk 11, maçı kazanabilecek, götürebilecek bir ilk 11. O yüzden o konuda bir sıkıntımız yok" cevabını verdi."Hedefimiz ortaya çıkacak"Takımın ligdeki sürece de değinen Bulut, "İlk 7-8 haftadan sonra gerçek hedefimiz ortaya çıkmış olacak. Tabi ilk 8 haftada istediğimiz puanları alıp, güzel bir hedef koymak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu."3 puanlık sistemde her şey olabilir"Süper Lig'de Medipol Başakşehir 'in şampiyonluk noktasında avantajlı olduğunu ifade eden Bulut, "8 puanlık bir fark var ikinciyle. Unutmayalım ki önümüzde 14 tane daha maç var. 3 puanlık sistemde her şey olabilir. O yüzden erken konuşmaya hiç gerek yok. Şuan büyük bir avantajları var. Onlar bunu korumaya, arkadan gelenlerde onları yakalamaya çalışacak" diye konuştu.Bulut, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Atiker Konyaspor maçıyla ilgili ise, "Konya arkamızda olan bir takım. Bursaspor ile oynadıkları maçı izledim. Zor bir maç, deplasmanda Konyaspor ile oynadığınızda her zaman sizi zor bir maç bekliyordur. Oraya gidip, güzel bir skorla döneceğiz" dedi. - MALATYA