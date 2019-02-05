Son Dakika Haberleri: E. Yeni Malatyaspor Kupada Tur Peşinde

E. Yeni Malatyaspor Kupada Tur Peşinde

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 8'e kalan Evkur Yeni Malatyaspor, Çeyrek Final birinci maçında yarın 18.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek.

E. Yeni Malatyaspor Kupada Tur Peşinde, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 8'e kalan Evkur Yeni Malatyaspor, Çeyrek Final birinci maçında yarın 18.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek.

Sarı-kırmızılılarda, hafif sakatlığı bulunan sağ kanat oyuncusu Michael Pereira, idmanı yarıda bırakırken, bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan sol bek Rahman Buğra Çağıran ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ağırlıklı çalışmanın ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe ile oynayacakları kupa maçının ardından Süper Lig'de Pazar günü 13.30'da Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Takım, Göztepe maçının ardından ara vermeden, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:52 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Malatya, Yeni Malatyaspor, Spor
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