E.yeni Malatyaspor Kupada Yarı Finali Hedefliyor
1 saat önce
E.Yeni Malatyaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.
E. Yeni Malatyaspor
, yarın Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final rövanş maçında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'de 5 haftadır galibiyet alamayan E.Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupasında moral arıyor. Tarihinde ilk kez kupada çeyrek finalde mücadele eden Malatya ekibi, çeyrek final rövanş karşılaşmasında yarın Göztepe ile Bornova
Stadı'nda karşılaşacak.
Saat 20.00'de başlayacak olan zorlu müsabakayı Serkan Çınar
yönetecek. Malatya'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Malatya temsilcisi, her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını yarı finale yazdıracak.
Karşılaşma öncesinde E.Yeni Malatyaspor'da sakat sayısının fazlalığı teknik direktör Erol Bulut'u düşündürüyor.
Sarı - kırmızılılarda Kamara, Bifouma, Mina, Murat Akça
, Erkan Kaş
, sakatlıklarından dolayı çeyrek final rövanş maçında forma giyemeyecek. - MALATYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:29 Kaynak: İHA
Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'deki İlk Golünü Attı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Valbuena'yla Sözleşme Yenilenmesini İstedi
Cihat Arslan, Bosna Hersek Liginde
Beşiktaş Yönetiminin Şampiyonluk Umutları Bitti