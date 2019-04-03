E. Yeni Malatyaspor, Ligdeki Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçtan sonra ligde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçtan sonra ligde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Yeni Malatyaspor'da Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray karşısında alınan beraberlik tur umutlarını arttırdı. Lige verilen arada sakat oyuncuları iyileşen ve formsuz oyuncuları da fiziki olarak daha da güçlenen sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında sergilediği performansla tam not aldı. Malatya ekibi, karşılaşmanın ardından İstanbul'da kalarak hafta sonu rakibiyle bu kez ligde oynayacağı maçın hazırlıklarının start verdi. Çalışmada yedek oyuncular pas çalışması ve düz koşu yaparken, 11'de oynayan oyuncular ise yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Kupa moraliyle lig maçına hazırlanan Yeni Malatyaspor'da eksik ya da sakat oyuncu bulunmazken, bazı futbolcuların Galatasaray karşısındaki iyi oyunu ise teknik heyetin yüzünü güldürdü. Devre arasında büyük beklentilerle transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı beklenen verimi veremeyen golcü Kamara başta olmak üzere, sakatlıktan dönen Mina ve Chabake'nin üst düzey performansları Teknik Direktör Erol Bulut'u memnun etti.



(İHA)

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