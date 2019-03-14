Son Dakika Haberleri: E. Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

E. Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

31 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

E. Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları süren Kamara, Chabake ve Mina katılmadı. Sakatlığını atlatan Bifouma ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bifouma'nın pazar günü oynanacak MKE Ankaragücü maçının kadrosuna alınmayacağı belirtildi.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde taktik çift kale maç yapıldı.

Oyuncularını maça motive etmek için sürekli ikili diyaloglar kurduğu gözlenen Erol Bulut'un kötü günlerin üzerine sünger çekmek için önlerindeki fırsatı kullanmaları gerektiğini paylaştığı öğrenildi.

E. Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor
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