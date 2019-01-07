E.yeni Malatyaspor Mustafa Akbaş ile Anlaştı
1 saat önce
Sadık Çiftpınar'ı Fenerbahçe'ye satan Evkur Yeni Malatyaspor, bu transferden doğan boşluğu Trabzonspor'dan ayrılan Mustafa Akbaş ile dolduracak.
Sadık Çiftpınar
'ı Fenerbahçe
'ye satan Evkur Yeni Malatyaspor
, bu transferden doğan boşluğu Trabzonspor
'dan ayrılan Mustafa Akbaş
ile dolduracak.
Sadık Çiftpınar'ı Fenerbahçe'ye veren ve karşılığında ise Barış Alıcı ile Yiğithan Güveli'yi kadrosuna katan transferin hareketli takımı E.Y. Malatyaspor, bir hamle daha yaparak Mustafa Akbaş ile her konuda anlaşmaya vardı. Malatya temsilcisi, Akbaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Sarı-kırmızılı kulübün bu anlaşmanın ardından savunma transferini noktaladığı da belirtildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:03 Kaynak: İHA
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