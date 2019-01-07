Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor Mustafa Akbaş ile Anlaştı

E.yeni Malatyaspor Mustafa Akbaş ile Anlaştı

1 saat önce

Sadık Çiftpınar'ı Fenerbahçe'ye satan Evkur Yeni Malatyaspor, bu transferden doğan boşluğu Trabzonspor'dan ayrılan Mustafa Akbaş ile dolduracak.

E.yeni Malatyaspor Mustafa Akbaş ile Anlaştı, System.String[]
Sadık ÇiftpınarFenerbahçe'ye satan Evkur Yeni Malatyaspor, bu transferden doğan boşluğu Trabzonspor'dan ayrılan Mustafa Akbaş ile dolduracak.

Sadık Çiftpınar'ı Fenerbahçe'ye veren ve karşılığında ise Barış Alıcı ile Yiğithan Güveli'yi kadrosuna katan transferin hareketli takımı E.Y. Malatyaspor, bir hamle daha yaparak Mustafa Akbaş ile her konuda anlaşmaya vardı. Malatya temsilcisi, Akbaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sarı-kırmızılı kulübün bu anlaşmanın ardından savunma transferini noktaladığı da belirtildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:03 Kaynak: İHA

Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor, Mustafa Akbaş, Malatyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


E.yeni Malatyaspor'dan Boutaib'e Duygusal Veda Galatasaray, Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'le Görüşmelere Başladı

Fenerbahçeli Reyes: Buraya Gelerek Hata Yaptım, Ayrılıyorum Sampdorialı Futbolcu Bereszynski, Beşiktaş'ın Instagram Hesabını Takibe Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 13:05:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor Mustafa Akbaş ile Anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]