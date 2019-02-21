Son Dakika Haberleri: E. Yeni Malatyaspor Rize'ye 7 Eksikle Gitti

E. Yeni Malatyaspor Rize'ye 7 Eksikle Gitti

2 saat önce

Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında yarın 20.30'da Ç. Rizespor ile karşılaşacak olan E.Yeni Malatyaspor, Rize'ye 7 eksikle gitti.

E. Yeni Malatyaspor Rize'ye 7 Eksikle Gitti, System.String[]
Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında yarın 20.30'da Ç. Rizespor ile karşılaşacak olan E. Yeni Malatyaspor, Rize'ye 7 eksikle gitti.

Sakatlıklardan kurtulamayan sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının son çalışmasının ardından özel uçakla Trabzon aktarmalı olarak Rize'ye gitti. Son antrenmanda yine taktik bir çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Erol Bulut'un sakat ve kart cezalısı oyuncuların yokluğunda ilk on biri oluşturmakta zorlandığı gözlendi.

Bulut'un son çalışmada kalede Ertaç, savunmada Mina, Mustafa, Seth, Bülent, orta sahada Donald, Ahmet İldiz, Robin Yalçın, Guilherme, Barış, forvette ise Eren'e şans verdiği görüldü.

E.Yeni Malatyaspor'da Issam Chabake, Aboubakar Kamara, Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, Ömer Şişmanoğlu ve Thievy Bifouma sakatlıklarından dolayı, Adem Büyük ise kart cezalısı olduğu için Rize kafilesine dahil edilmedi.

Bu arada Merkez Hakem Kurulu tarafından Ç.Rizespor - E.Yeni Malatyaspor müsabakasına Hüseyin Göçek atandı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:41 Kaynak: İHA

Spor
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