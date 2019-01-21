E.yeni Malatyaspor Tutulmuyor

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 29 puanla tamamlayan E. Yeni Malatyaspor, ikinci yarıya da fırtına gibi başladı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 29 puanla tamamlayan E. Yeni Malatyaspor, ikinci yarıya da fırtına gibi başladı.



Mütevazı kadrosu ve sakatlıklardan eksik çıktığı ikinci yarının ilk müsabakasında Göztepe karşısında 3-2 galip gelen doğu ekibi, performansıyla parmak ısırtıyor. Sarı kırmızılılar 2018-2019 sezonuna deplasmanda 3-1'lik Göztepe galibiyetiyle başlarken, sezonun ikinci yarısına da hızlı girerek 3-2'lik yine Göztepe galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaptı. Malatya ekibi, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde zorlu rakiplerini geride bırakarak adını puan cetvelinde üst sıralara yazdırdı. Ligde oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan E.Yeni Malatyaspor, 32 puan topladı. Oynadığı 18 müsabakada 29 gol atan ve kalesinde 18 gol gören sarı-kırmızılılar, ligde konuk ettiği Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u yendi, deplasmanda Medipol Başakşehir ile berabere kaldı, Beşiktaş'a ise mağlup oldu.



İç saha karnesi daha iyi



E.Yeni Malatyaspor, bu sezon iç saha maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, ligde çıktığı 9 iç saha maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Taraftarı önünde 9 maçta 20 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü. E.Yeni Malatyaspor iç sahada oynadığı maçlarda Fenerbahçe, Ç.Rizespor, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor ve Göztepe'yi yenerken, D.Grup Sivasspor ve Akhisarspor ile berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekip, seyircisi önünde sadece A. Konyaspor maçından puansız ayrıldı. Malatya ekibi bu sezon sahasında oynadığı 9 maçın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe, Ç. Rizespor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında gol yemedi. - MALATYA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Galatasaraylı Yöneticiler, Alan Transferini Bitirmek İçin Dubai'ye Gitti

Serdar Aziz'in Menajeri: Oyuncum Ersun Yanal'la Telefonda Görüştü

Galatasaray, Erteleme Maçında Yarın Boluspor'la Karşılaşacak

Boluspor, Galatasaray Maçı Öncesi Sait Karafırtınalar ile Yollarını Ayırdı