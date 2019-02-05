Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor'u Aleksic Sırtlıyor

E.yeni Malatyaspor'u Aleksic Sırtlıyor

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Danijel Aleksic, ligde ve kupada attığı gollerle takımının en golcüsü durumunda bulunuyor.

E.yeni Malatyaspor'u Aleksic Sırtlıyor, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Danijel Aleksic, ligde ve kupada attığı gollerle takımının en golcüsü durumunda bulunuyor.

E. Yeni Malatyaspor'un sezon başında FC St. Gallen 1879 takımından kadrosuna kattığı ve 30 Haziran 2020 yılına kadar sözleşme imzaladığı Aleksic, attığı gollerle dikkat çekiyor. Spor Toto Süper Lig'de 19, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev alan Aleksic, toplamda 11 gole imza atarak, takımının gol yükünü de sırtlıyor. Sarı-kırmızılıların en önemli ayaklarından birisi olan Aleksic, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada görev aldı ve 208 dakika sahada kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur'unda Kırklarelispor ağlarına atılan tek golün sahibi olan Danijel Aleksic, takımına bir üst turu getirmişti. Kupada, Son 16 Tur'unda Malatya'da Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile oynanan karşılaşmada 2 gol birden kaydeden Sırp on numara, sarı-kırmızılıların rövanş maçına avantajlı gitmesinde büyük rol oynadı.

8 golle takımın en golcüsü

Aleksic, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 20 haftada rakip ağları 8 kez sarsarak, takımın en golcüsü oldu. Süper Lig'de 19 karşılaşmada bin 456 dakika görev alan Sırp asıllı oyuncu 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ligdeki ilk golünü ligin ilk haftasında Göztepe deplasmanında atan Aleksic, ligin ikinci haftasında Fenerbahçe'yi Malatya'da 1-0 yendikleri karşılaşmada tek golü kaydetmiş ve takımına 3 puanı getirmişti.

Ligin 6.haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u yendikleri karşılaşmada yine tek golü atadan Danijel Aleksic, 12. haftada sahalarında Trabzonspor'u 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmada 2 gole birden imza atmıştı.

Süper Lig'de 14.haftada sahalarında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada gol atma başarısı gösteren Aleksic, ikinci yarının ilk maçında Göztepe'yi sahalarında 3-2 yendikleri karşılaşmada galibiyet golünü kaydetti. Aleksic, son olarak sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Kayserispor karşılaşmasında muhteşem bir frikik golüne imza attı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:43 Kaynak: İHA

Malatya, Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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