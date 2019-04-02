E.yeni Malatyaspor'u Yoğun Maç Trafiği Bekliyor

Süper Lig'e verilen aranın sona ermesinin ardından Evkur Yeni Malatyaspor'u kupada ve ligde yorucu bir maç trafiği bekliyor.

Süper Lig'e verilen aranın sona ermesinin ardından Evkur Yeni Malatyaspor'u kupada ve ligde yorucu bir maç trafiği bekliyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte 3 haftada 5 maça çıkacak. Süper Lig'e verilen 15 günlük milli maç ve seçim arasının ardından kupada Galatasaray ile oynayacağı yarı final maçı için İstanbul'a geçen E.Yeni Malatyaspor, 27. haftada rakibiyle bu kez ligde karşılaşacak. Malatya temsilcisi, 6 Mart Cumartesi günkü lig maçına da İstanbul'da hazırlanacak. 4 gün arayla rakibiyle 2 kez karşılaşacak sarı-kırmızılılar, Malatya'ya dönmeyerek lig hazırlıklarına da İstanbul'da devam edecek. Milli maç ve seçim aralarından dolayı 11 gün Malatya'dan ayrı kalan Yeni Malatyaspor, böylelikle taraftarıyla olan özlemini 15 güne çıkaracak. Malatya ekibi, Galatasaray mücadelesinin ardından 28. haftada oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte taraftarıyla olan özlemini bitirecek. Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 20 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile karşılaşıp, bu maçın ardında da kupada sahasında Galatasaray 24 Nisan Perşembe günü yarı final rövanş maçına çıkacak.



(Mehmet Türel/İHA)

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