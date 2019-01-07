Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor'un Hazırlık Maçı Programı Belli Oldu

E.yeni Malatyaspor'un Hazırlık Maçı Programı Belli Oldu

41 dakika önce

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor'da hazırlık maçı takvimi netleşti.

E.yeni Malatyaspor'un Hazırlık Maçı Programı Belli Oldu, System.String[]
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor'da hazırlık maçı takvimi netleşti.

Ligde ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Malatya ekibi, ikinci yarıya Antalya'da güç depolayarak hazırlanıyor. Gözden çıkarılan Dia ve Minuri'nin dahil edilmediği Antalya kampına Fenerbahçe'den Sadık Çiftpırnar'a karşılık transfer edilen Yiğithan Güveli ve Barış Alıcı'ın henüz katılmadıkları ifade edildi. 12 Ocak'ta kamp çalışmalarını tamamlayarak Malatya'ya dönmeyi planlayan Yeni Malatyaspor, Antalya'da 2 hazırlık maçı oynayacak. Buna göre sarı kırmızılılar yarın saat 16.00'da 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Malatyaspor 11 Ocak Cuma günü saat 18.00'de ise Süper Lig ekibi Bursaspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar 12 Ocak Cumartesi günü yapacağı çalışmanın ardından ise Antalya'dan ayrılarak Malatya dönecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

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