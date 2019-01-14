Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor'un İkinci Yarı Kombineleri Satışta

E.yeni Malatyaspor'un İkinci Yarı Kombineleri Satışta

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da 2018-2019 sezonu ikinci yarı kombine biletleri satışa sunuldu.

E.yeni Malatyaspor'un İkinci Yarı Kombineleri Satışta, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da 2018-2019 sezonu ikinci yarı kombine biletleri satışa sunuldu.

Süper Lig'de başarılı bir ilk yarıyı geride bırakan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden E.Yeni Malatyaspor'da ikinci yarı kombine satışları başladı. Kombineler, Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig müsabakalarının tamamında geçerli olacağı açıklandı.

Malatyaspor'da, 2018-2019 sezonu ikinci yarı kombine fiyatları şöyle:

Birinci kategori (batı alt tribün): 350 TL

İkinci kategori (batı üst tribün): 250 TL

Üçüncü kategori (doğu alt tribün): 150 TL

Dördüncü kategori (doğu üst tribün): 125 TL - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor
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