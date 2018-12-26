Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor'un İlk Yarı İstatistiği

E.yeni Malatyaspor'un İlk Yarı İstatistiği

1 saat önce

E. Yeni Malatyaspor'da ligin ilk yarısının 29 puanla 3. sırada tamamlanması camiayı ikinci yarı için umutlandırdı.

E.yeni Malatyaspor'un İlk Yarı İstatistiği, System.String[]
E. Yeni Malatyaspor'da ligin ilk yarısının 29 puanla 3. sırada tamamlanması camiayı ikinci yarı için umutlandırdı.

Süper Lig'de geçen sezonu 43 puanla 10. sırada tamamlayan E.Yeni Malatyaspor, ikinci sezonunda da performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 de mağlubiyet alarak 29 puan topladı. Malatya temsilcisi, kendisiyle aynı puana sahip Trabzonspor'un averajla gerisinde yer aldı ve ilk yarıyı üçüncü sırada tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısı itibariyle ligde kalesinde en az gol gören ikinci takım oldu. 17 haftalık süreçte rakip ağları 26 kez havalandıran E. Yeni Malatyaspor, kalesinde 16 gol gördü ve ligde 8 gol ile en az gol yiyen takım olan Başakşehir'in en yakın takipçisi oldu.

Ligin ilk yarısında evinde 5 galibiyet alan E.Yeni Malatyaspor, deplasmanda 3 kez galip gelebildi. Takımın en golcü oyuncusu ise 6 golle Danijel Aleksic olurken, Sırp oyuncuyu 4'er golle Guilherme ve Khalid Boutaib takip ediyor.

Asist krallığında ise Guilherme 7 asistle Beşiktaşlı Quaresma'nın ardından ikinci oldu.

17 haftalık süreçte rakip ağları 26 kez havalandıran Evkur Yeni Malatyaspor, bu gollerin 7'sini kafayla, 18'ini ise ayakla attı. 1 gol de penaltıdan geldi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:04 Kaynak: İHA

Malatya, Yeni Malatyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'ye Gideceği Konuşulan Emre Belözoğlu: Tamamen Başakşehir'in Başarısına Odaklanmış Durumdayım Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı

İkiz Bebeklerine Hamile Olan Oyuncu Pelin Akil, Domuz Gribine Yakalandı VAR Olmasaydı Süper Ligde Puan Durumu Nasıl Olurdu?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:30:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor'un İlk Yarı İstatistiği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]