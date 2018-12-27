Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor'un Kampı 2 Ocak'ta Başlayacak

E.yeni Malatyaspor'un Kampı 2 Ocak'ta Başlayacak

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekibi E.Yeni Malatyaspor devre arası kamp çalışmalarına 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak.

E.yeni Malatyaspor'un Kampı 2 Ocak'ta Başlayacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekibi E.Yeni Malatyaspor devre arası kamp çalışmalarına 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak.

Süper Lig'de ilk yarıyı 29 puan ve averajla 3. sırada tamamlayan E. Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolcuların 2 Ocak'ta Belek'te 10 günlük kampa gireceği belirtildi.

Yaklaşık 9 gün izin yapacak teknik heyet ve futbolcular devre arası kamp çalışmaları kapsamında iki de hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor. 8-12 Ocak tarihleri arasında hazırlık karşılaşmaları oynamayı planlayan sarı kırmızılılar, 13 Ocak'ta kampını noktalayarak Göztepe maçı için Malatya'ya gelecek. Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda sahasında oynayacağı Bodrumspor müsabakasının tarihine göre, 14 Ocak'ta Malatya'ya dönüş yapacak.

Bu arada sarı kırmızılı takımda Issıar Dia ve birkaç futbolcuyla daha yolların ayrılmasının gündemde olduğu öğrenildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:47 Kaynak: İHA

Antalya, Yeni Malatyaspor, Spor
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