Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor'un Yeni Golcüsü İddialı

E.yeni Malatyaspor'un Yeni Golcüsü İddialı

1 saat önce

E. Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Aboubakar Kamara, "Taraftarlar beni büyük bir coşkuyla karşıladı.

E.yeni Malatyaspor'un Yeni Golcüsü İddialı, System.String[]
E. Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Aboubakar Kamara, "Taraftarlar beni büyük bir coşkuyla karşıladı. Bunu beklemiyordum, çok etkilendim. Ben de karşılığını sahada vereceğim" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekibi E. Yeni Malatyaspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı santrfor Aboubakar Kamara sahaya çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Kamara'nın yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final birinci maçında Göztepe karşı forma giymesi bekleniyor. İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadroya katılan Fransız golcü Aboubakar Kamara, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman eksiği nedeniyle ligin 20. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında görev alamayan Kamara, bundan sonraki maçlarda görev bekliyor.

Kamara: "Karşılamadan çok etkilendim"

Sempatik ve antrenmanlardaki neşeli tavırlarıyla dikkat çeken 23 yaşındaki santrfor, Malatyaspor taraftarının kendisine olan ilgisinin karşılığını sahada vermek istiyor. Kamara, Malatyaspor yönetiminin ve taraftarlarının kendisini çok istediğini belirterek, Evkur Yeni Malatyaspor'da olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Fransız golcü, havalimanındaki karşılamadan çok etkilendiğini kaydederek, "Taraftarlar beni büyük bir coşkuyla karşıladı. Bunu beklemiyordum, çok etkilendim. Ben de karşılığını sahada vereceğim" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:50 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor
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