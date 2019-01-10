E.yeni Malatyaspor'un Yeni Transferi Yiğithan Güveli'nin Tedavisine Devam Ediliyor
2 saat önce
E.Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Yiğithan Güveli'nin İstanbul'da devam eden tedavisinin ardından sarı-kırmızılı takımın çalışmalarına katılacağı ifade edildi.
E.Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Yiğithan Güveli'nin İstanbul'da devam eden tedavisinin ardından sarı-kırmızılı takımın çalışmalarına katılacağı ifade edildi.
E.Yeni Malatyaspor'un Sadık Çiftpınar transferinde bonservisiyle Fenerbahçe'den aldığı genç savunma oyuncusu Yiğithan Güveli'nin yaklaşık 1 ay önce menüsküs ameliyatı olduğu ve İstanbul'da devam eden tedavisinin ardından takıma Malatya'da katılacağı belirtildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:14 Kaynak: İHA
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