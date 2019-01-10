Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor'un Yeni Transferi Yiğithan Güveli'nin Tedavisine Devam Ediliyor

E.yeni Malatyaspor'un Yeni Transferi Yiğithan Güveli'nin Tedavisine Devam Ediliyor

2 saat önce

E.Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Yiğithan Güveli'nin İstanbul'da devam eden tedavisinin ardından sarı-kırmızılı takımın çalışmalarına katılacağı ifade edildi.

E.yeni Malatyaspor'un Yeni Transferi Yiğithan Güveli'nin Tedavisine Devam Ediliyor, System.String[]
E.Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Yiğithan Güveli'nin İstanbul'da devam eden tedavisinin ardından sarı-kırmızılı takımın çalışmalarına katılacağı ifade edildi.

E.Yeni Malatyaspor'un Sadık Çiftpınar transferinde bonservisiyle Fenerbahçe'den aldığı genç savunma oyuncusu Yiğithan Güveli'nin yaklaşık 1 ay önce menüsküs ameliyatı olduğu ve İstanbul'da devam eden tedavisinin ardından takıma Malatya'da katılacağı belirtildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:14 Kaynak: İHA

Spor
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