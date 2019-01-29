Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyasporlu Yöneticiler Maçı Soyunma Odasında İzledi

E.yeni Malatyasporlu Yöneticiler Maçı Soyunma Odasında İzledi

1 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor'da bazı yönetici ve kulüp çalışanları tribünde yer gösterilmemesi nedeniyle maçı soyunma odasında televizyondan izledi.

E.yeni Malatyasporlu Yöneticiler Maçı Soyunma Odasında İzledi, System.String[]
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor'da bazı yönetici ve kulüp çalışanları tribünde yer gösterilmemesi nedeniyle maçı soyunma odasında televizyondan izledi. Yaşanan bu duruma tepki gösteren sarı-kırmızılı kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, " Fenerbahçe Kulübü'ne yakışmadı" dedi.

E.Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Ravcı, yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübün yetkililerinin güvenlik gerekçesiyle kendilerine müsabakayı tribünden izlememelerini söylediklerini, bunun futbola gölge düşürdüğünü söyledi.

E.Yeni Malatyaspor Kulübü olarak her zaman iyi bir ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Ravcı, "Biz her zaman Malatya'ya gelen takımlara iyi bir ev sahipliği yapmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da aynı şey devam edecek. Ancak Fenerbahçe maçında güvenlik gerekçesiyle yöneticilerimiz ve kulüp çalışanlarımız küçük bir odada, televizyondan maçı seyretmek zorunda kaldı. Biz bunu Fenerbahçe'ye yakıştıramadık. Ne demek güvenliği sağlayamayız? Bu devirde böyle bir gerekçeyle maçı tribünden seyrettirmemek akıl alır gibi değil. Bu durumu tüm Türkiye'nin taktirine bırakıyorum" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor
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