E.yeni Malatyspor Hazırlıklarını Sürdürüyor
1 saat önce
- E.Yeni Malatyspor hazırlıklarını sürdürüyorİSTANBUL - Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- E.Yeni Malatyspor hazırlıklarını sürdürüyor
İSTANBUL - Evkur Yeni Malatyaspor
, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya Belek
'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular antrenmanda kondisyon ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman pas çalışması ile de devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:17 Kaynak: İHA
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