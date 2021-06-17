19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2021/8 İngilizce) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Konak İlçe Nüfus Müdürlüğü 19 Haziran 2021 Cumartesi günü 11: 00-13: 30 saatleri arasında açık tutulacaktır.