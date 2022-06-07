E3 geri dönüyor! Önümüzdeki sene kapıları açılıyor - Son Dakika
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E3 geri dönüyor! Önümüzdeki sene kapıları açılıyor

E3 geri dönüyor! Önümüzdeki sene kapıları açılıyor

08.06.2022 08:00

Son üç yılın ikisinde iptal edilerek düzenlenmeyen E3 etkinliği 2023 yılında dijital ve yüz yüze bir şekilde geri dönmeyi amaçlıyor.

Video oyun endüstrisindeki neredeyse bütün firmaları her yılın haziran ayında bir araya getiren ve heyecan verici oyun duyurularına sahne olan Electronic Entertainment Expo (E3) fuarı Covid-19 salgınının başlamasıyla 2020'de iptal edilmiş, 2021'de ise sadece dijital olarak düzenlemiş ve bu yıl yine tamamen iptal edilmişti.

E3, 2023'TE GERİ DÖNÜYOR

Etkinliği düzenleyen Entertainment Software Association (ESA), bu yılın mart ayında E3 2023 ile fuarın geri dönüş yapacağını açıklamıştı. ESA'in Başkanı Stanley Pierre-Louis, salı günü Washington Post'a verdiği röportajda bunu bir kez daha yineledi:

"2023 yılında hem dijital hem de yüz yüze bir etkinlikle geri dönmek için heyecanlıyız. Her ne kadar bu dijital etkinlikleri seviyor ve bunu, istediğimiz küresel erişim için insanlara erişmekte kullansak da, bir araya gelerek oyunları harika yapan şeyler hakkında konuşmak amacıyla

insanların bir araya gelmeleri için gerçekten güçlü bir istek olduğunu da biliyoruz."

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Öte yandan, bu sene de oluşan boşluğu Geoff Keighley'nin hazırlayıp sunduğu Summer Game Fest 2022 dolduracak. 9 Haziran'da TSİ 21: 00'da gerçekleşecek olan ve 30'dan fazla oyun firmasının katılım göstereceği canlı yayında yeni oyun duyuruları, mevcut oyunlardan yeni bilgiler ve görüntüler yer alacak. Daha sonra ise Microsoft'un Xbox- Bethesda etkinliği 12 Haziran'da TSİ 20: 00'da gerçekleşecek ve burada da yeni oyun duyuruları yapılması bekleniyor.

E3 geri dönüyor! Önümüzdeki sene kapıları açılıyor
Kaynak: SaveButonu
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