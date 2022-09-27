Efsane geri dönüyor! E3 2023 için tarih verildi - Son Dakika
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Efsane geri dönüyor! E3 2023 için tarih verildi

27.09.2022 02:14
Efsane geri dönüyor! E3 2023 için tarih verildi

E3 2023 yol haritası paylaşıldı. Haziran 2023'te başlayacak yeni oyun fuarı, İş ve Oyun olarak ikiye bölündü.

Oyun ve eğlence dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan E3, önümüzdeki yıl fiziksel olarak düzenlenecek. Etkinliği hazırlayan Entertainment Software Association, E3 2023 için önemli değişiklikler planladığını duyurdu. 13 Haziran'da başlayacak fuar, iş ve oyuncular için ayrı etkinliklere sahip olacak.

E3 2023 fiziksel olacak ve iki ayrı kategoride düzenlenecek

Büyük eğlence fuarı E3, 13 Haziran 2023'te yeniden kapılarını aralayacak. Bir süredir çevrim içi yapılan ve 2022 yılında düzenlenmeyen E3, önümüzdeki yıl bomba gibi geri dönüş yapmak istiyor. Entertainment Software Association'ın açıklamasına göre, "Business Days" (İş Günleri) ve "Gamer Days" (Oyuncu Günleri) olarak ikiye bölündü.

Efsane geri dönüyor! E3 2023 için tarih verildi

Los Angeles Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte yeni oyunlar duyurulacak ve iş dünyasından birçok firma toplantı düzenleyecek. Sadece endüstri çalışanlarıyla sınırlı olacak Business Days 15 Haziran'a kadar sürecek.

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E3 Gamer Days ise 15 Haziran'da başlayacak ve bileti olan herkese açık olacak. Entertainment Software Association'ın açıklamasına göre Gamer Days, "tüketicileri oyunun geleceğini uygulamalı olarak deneyimlemeye ve geliştiriciler, içerik oluşturucuları, medya çalışanları ile bağlantı kurmaya davet ediyor".

16 Haziran'a kadar sürecek bu bölüm ise oyunun geleceğini uygulamalı olarak gösterme fırsatı sunacak. Ayrıca oyunculara; geliştiriciler, içerik oluşturucuları, sosyal medya fenomenleri ve daha fazlasıyla bağlantı kurma imkanı verecek.

Efsane geri dönüyor! E3 2023 için tarih verildi

Son iki yıldır pandeminin koşullarından dolayı sanal olarak gerçekleşen E3 fuarının bu yıl fiziksel ortamda gerçekleşeceği düşünülüyordu. MWC gibi diğer ünlü fuarlara bu yıl yüzlerce insan fiziksel ortamda katılım gösterebilmişti. Ancak E3 2022 ne fiziksel ne de online olarak bu yıl gerçekleşmedi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

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