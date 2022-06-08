E3 oyun fuarı, kapılarını tekrar açılıyor: İşte tarihi! - Son Dakika
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E3 oyun fuarı, kapılarını tekrar açılıyor: İşte tarihi!

08.06.2022 08:12
E3 oyun fuarı, kapılarını tekrar açılıyor: İşte tarihi!

E3 oyun fuarı, pandeminin bizden aldığı şeyler arasında olmaktan çıkıyor. Fiziksel buluşma olacağı ESA tarafından doğrulandı!

Covid-19 pandemisi hayatımızı derinden etkiledi. Öyle ki yaşama ve çalışma biçimlerimiz bile değişti. Bununla birlikte her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikler de geçici olarak sonlandı. Fakat artık normalleşme sürecine girdik. Bu doğrultuda uzun zamandır beklenen E3 oyun fuarı da kapılarını oyunseverlere açacağı tarihi paylaştı.

E3 oyun fuarı 2023'te fiziksel olarak düzenlenecek!

E3 oyun fuarı ana düzenleyicisi olan Entertainment Software Association, bu yıl hem fiziksel hem de sanal ortamda bir etkinlik gerçekleşmeyeceğini söyledi. Fakat 2023 yılında her ikisini birden yapacaklarını açıkladı.

E3 oyun fuarı, kapılarını tekrar açılıyor: İşte tarihi!

ESA başkanı ve CEO'su Stan Pierre-Louis tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

2023'te hem dijital hem de yüz yüze bir etkinlikle geri dönmekten heyecan duyuyoruz. Her ne kadar bu dijital etkinlikleri ve bu sayede daha fazla insana ulaşma fikrini sevsek de fiziksel olarak buluşmaya karşı yoğun bir ilgi olduğunun farkındayız. Şahsen bağlantı kurabilmek, birilerini görebilmek ve deneyimleri canlı olarak yaşamak gerçekten harika.

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Bu açıklamanın ardından önümüzdeki yıl E3'ün geri döneceği kesinleşti diyebiliriz. Oyuncular ve gazeteciler ise Bethesda'dan ( artık Microsoft çatısı altında) Summer Game Fest Live'e kadar birçok etkinliğin yüz yüze yapılacak olmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade ediyor.

ESA tarafından yapılan açıklamada tam olarak yer ve tarih paylaşımı yapılmamış olsa da bir E3 klasiği olarak ABD'de Los Angeles Kongre Merkezi'nde önümüzdeki yılın Haziran ayında düzenlenmesi bekleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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