E5 Karayolunda Korkutan Oto Yangını
47 dakika önce
E5 karayolunda korkutan oto yangınıİSTANBUL - E5 karayolu Florya mevkiinde bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
E5 karayolunda korkutan oto yangını
İSTANBUL - E5 karayolu Florya mevkiinde bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri aracı söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.
Olay E5 karayolu Florya mevkiinde meydana geldi. Yolda seyir halinde bulunan bir araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Bir anda şoka giren sürücü, aracını hemen kenarı çekti. Bu sırada araç tamamen alev aldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar da ellerinde bulunan yangın tüpleriyle yangına müdahale ederken olay yerine itfaiye ve polis ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:59 Kaynak: İHA
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