Son Dakika Haberleri: E5'te 11 Araç Birbirine Girdi... Çok Sayıda Yaralı Var

E5'te 11 Araç Birbirine Girdi... Çok Sayıda Yaralı Var

31 dakika önce

IHAAW031651-ASA/23-02-2019- E5'te 11 araç birbirine girdi.

E5'te 11 Araç Birbirine Girdi... Çok Sayıda Yaralı Var, System.String[]
IHAAW031651-ASA/23-02-2019

- E5'te 11 araç birbirine girdi... Çok sayıda yaralı var 23.02.2019 03: 16: 51 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

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