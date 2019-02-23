E5'te 11 Araç Birbirine Girdi... Çok Sayıda Yaralı Var
31 dakika önce
IHAAW031651-ASA/23-02-2019- E5'te 11 araç birbirine girdi.
IHAAW031651-ASA/23-02-2019
- E5'te 11 araç birbirine girdi... Çok sayıda yaralı var 23.02.2019 03: 16: 51 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:22 Kaynak: İHA
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