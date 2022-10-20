E5'te geri geri giden araç trafikte tehlike oluşturdu - Son Dakika
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E5'te geri geri giden araç trafikte tehlike oluşturdu

20.10.2022 09:36

E5'te geri geri giden araç trafikte tehlike oluşturduİSTANBUL Küçükçekmece E5 Bakırköy istikametine giden bir araç, yan yola girmek için aniden durup geri geri gitmeye başladı.

E5'te geri geri giden araç trafikte tehlike oluşturdu

İSTANBUL Küçükçekmece E5 Bakırköy istikametine giden bir araç, yan yola girmek için aniden durup geri geri gitmeye başladı. Trafiği tehlikeye sokan araç cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece E5 Beşyol mevki Bakırköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü bilgileri alınamayan 34 EJT 305 plakalı otomobil yolun ortasında aniden durdu. Araç daha sonra geri geri gitmeye başladı. Trafiği tehlikeye atan araca diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Bir süre geri gitmeye devam eden araç, yan yola girerek yoluna devam etti.

Bir süre geri giden ve tepki gösterildikten sonra yoluna devam eden araç vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa E5'te geri geri giden araç trafikte tehlike oluşturdu - Son Dakika

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